Wszelkie te elementy są dość znane ze Świata sztuki, jakie w dalszym ciągu obecnie nawiązują do znanych obrzędów – wianki na komunię. Tu termin ozdoby komunijne zwykle przecież nadmienia do minionych wieków jak w owym czasie były zdobione osoby na komunii, tak stąd po dzisiaj są dekory jako ozdoba miejsc świętych, na których wolno bawić się w popiersia bądź też reliefy. Są to dekory, które jakby podnoszą wynik całego wyglądu elewacyjnego, przy czym obecne ornamenty są tak zajmujące dla oka, że czasami pożądane są woluty jako spirale oraz zwoje roślinne, kształty plecionek, lub wstążek. Inne dekory jako ozdoba traktuje się wizerunki owoców, roślin – zobacz dodatki na komunię. Są to również wizerunki zwierząt, smoków, aniołów, herbów, później do tego należą esownice, inaczej zawijasy o wypukłej formie, dające wynik dekoracyjny o urozmaiconych wielkościach. Takie elementy sztukateryjne prezentują wielokrotnie głowice kolumn przy kluczowym wejściu domu. Geometryczne płaskorzeźby jak i konsole są zdobne oraz wspierające, zaznaczają konstrukcję tych budynków.

