Działania programisty są absolutnie niezrozumiałe dla laika

Wielu z nas zastanawia się czy jeżeli ma program antywirusowy, jaki chroni go na wielu frontach to czy potrzebne jest skanowanie pojedynczo nabytych pakietów z Internetu, które przepuściły na dysk twardy oprogramowania i aplikacje rodzaju tinder cheat app. Na pewno konieczność podjęcia takich akcji jest zależna od typu pliku, jaki pobieramy. Jak pokazują statystyki programy antywirusowe o dużo gorzej radzą sobie z wykrywaniem wirusów w pakietach skompresowanych, które potocznie nazywamy spakowanymi. Skutkiem tego również po pobraniu takiego pliku i wypakowaniu go na dysku twardym warto ręcznie dokonać skanowania wszelkich wypakowanych plików. Jeżeli tudzież chodzi o takie pakiety jak zdjęcia, utwory muzyczne lub także różnorodnego typu dokumenty praktycznie sto procent zainfekowanych pakietów zostanie wstrzymanych w momencie kliknięcia w załącznik pobierz. Z plikami takiego typu dzisiejsze programy antywirusowe nie mają żadnego kłopotu oraz prędką naturalizują zagrożenie z nimi powiązane. Proces manualnego skanowania pojedynczych plików jest niezmiernie prędki, w następstwie tego też dla posiadania stuprocentowej pewność jesteśmy w stanie zawsze sprawić każdy podejrzany przez nas plik.

