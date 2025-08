Stworzyliśmy plik oraz pragniemy go wydrukować

Skonstruowaliśmy plik oraz chcemy go wydrukować. Wybieramy należyte polecenie w programie go edytującym. W tym czasie dane elektroniczne ekspediowane są z komputera do drukarki. Rozpoczęciu drukowania towarzyszą toki odbywające się w granicach urządzenia drukującego. Bęben światłoczuły, stanowiący elementem centralnym tonera laserowego, pozostaje eksponowany ładowaniu elektrostatycznemu. Za to zjawisko odpowiedzialne są elektrody ładujące. W większości wypadków są wewnątrz tonera. Później taki naładowany elektrostatycznie bęben pozostaje naświetlony laserem. Obraz przekazany do druku, przekazany laserem, utrwala się na bębnie – wypróbuj tusze do drukarek. Dzieje się to to właśnie dzięki zmianie ładunków elektrycznych bębna na przeciwne. Zaistniał obraz elektrostatyczny wydruku. Bęben obraca się, walec magnetyczny przenosi na niego toner. Barwnik przylega do miejsc, które uprzednio naświetlił laser. Ważną rolę odgrywa listwa podająca, która decyduje o ilości tonera oraz jego rozłożeniu na bębnie. Drukowanie dobiega zakończenia, kiedy bęben pokrywa kartkę tonerem. Nie jest on jednakże jeszcze w pełni z nią związany, może się od niej oderwać.

źródło:

———————————

1. odnośnik

2. zobacz więcej

3. przeczytaj artykuł

4. http://johannsen-shorthorn.de

5. zobacz poradnik