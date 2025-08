Czy Unia Europejska pomogła polskiej wsi?

W naszym kraju w dalszym ciągu rolnictwo nie cechuje się dobrym poziomem. Pewnie chciałoby się rzec inaczej, ale jeśli wszelkie statystyki wskazują jednoznacznie, że w rolnictwie działa zbyt wielu ludzi, który oprócz tego nie grzeszą wydajnością, to trudno być zadowolonym. I dlatego niesamowicie ważne jest to by w jakiś sposób wspomagać polską wieś. Oczywiście nic pod przymusem. Zastanówmy się zatem – w jaki sposób w takim razie wesprzeć polskich rolników? Niewątpliwie najbardziej istotne są pieniądze. Czyli jeżeli mamy do wyboru – polskie produkty rolne bądź słowackie, wybierzmy te z naszego kraju!

Naturalnie nie należy przesadzać z zakupowym patriotyzmem, bo być może za granicą trochę się obrażą i najzwyczajniej w świecie przestaną kupować produkty od polskich rolników… Warto również zwrócić uwagę, że jakość towarów rolniczych powinna odgrywać bardzo dużą rolę. Nigdy czymś sensownym nie jest zwracanie uwagi wyłącznie na ceny. Każdy wie, że sytuacja finansowa przeciętnego Polaka nie może zadowalać, ale bardzo często tak czy siak wyrzucamy jedzenie do śmieci. Zatem może warto trochę więcej wydać na towary zdrowe, naturalne, lecz przynajmniej trochę sensowniej zarządzać jedzeniem? Wyrzucanie pożywienia do kosza jest najzupełniej nieakceptowalne.

