W współczesnych czasach, kiedy jest tak dużo niezdrowej żywności dużej grupy ludzi obawia się o własną sylwetkę. Jest to spowodowane przede wszystkim naporem mediów, jakie kreują za ideał człowieka kreacja o nieprzeciętej sylwetce. Z tego powodu coraz więcej osób wykupuje wyjątkowe karnety na siłownie, w jakim miejscu w pakiet wchodzi prywatna opieka trenerska. Taki coaching on line jest niesłychanie znany właśnie w dziedzinie sportu. Posiadanie swojego trenera oznacza, że sporządzi on specjalistyczną dietę i trening do organizmu. Na coaching decydują się osoby bardzo zdeterminowane, jakie za wszystką cenę chcą być w jak najlepszej formie. Poza tym posiadanie prywatnego trenera sportowego jest oczywistością dla osób, które utrzymują się ze sportu. Zatem wszelkie drużyny sportowe, jak i indywidualiści, którzy występują na różnych olimpiadach międzynarodowych mają własnego osobistego trenera, który kontroluje rozwój aktywności fizycznej. Pamiętać należy, że nawet jeśli trener jest surowy, to chce jak najlepiej dla kondycji.

