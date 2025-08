Co powinniśmy zrobić, aby niejako pomóc naturze?

Dlaczego polska wieś w dalszym ciągu nie jest zamożna? To znaczy wiadomo, że trudno oczekiwać wielkich cudów, lecz prawda jest taka, iż typowy rolnik nie jest za bardzo wydajny. Przecież wydajność jest niesamowicie istotna, należy starać się o to by była możliwie jak najwyższa. Należy w takim razie postarać się o to by z pracy na wsi utrzymywali się w przeważającej większości więksi rolnicy. Bo przypomnijmy, że dopłacamy pieniądze do każdego rolnika, toteż naprawdę by się przydało, aby tylko gospodarstwa, które charakteryzują się wysoką jakością oraz wydajnością w dalszym ciągu działały w naszym kraju.

Choć akurat obecnie sporo osób co prawda mieszka na wsi, ale pracuje w mieście… Trzeba także starać się o możliwie jak najkorzystniejsze dotacje z UE. Bo chociaż bardzo często środowiska liberalne – mowa o gospodarce, krytykują system dotacji, w sumie słusznie, to jednak byłoby bardzo dziwne, gdyby wieś po prostu zrezygnowała z takiej zapomogi. Zwłaszcza, że bardzo dobrze widać, iż dotacje sprawiły, że nareszcie polska wieś idzie do przodu. Warto także wspierać polskich rolników kupując ich towary, zasadniczo wspieranie rodzimych firm to patriotyczny obowiązek.

