Dlaczego warto inwestować w sektorze mieszkaniowym?

Lokata kapitału w nieruchomości – domy jednorodzinne oraz mieszkanie? Jeszcze kilka lat temu pewnie nie było inwestora, który powiedziałby, iż to niewskazane posunięcie. Jednak ogromny kryzys spowodował, że szczególnie w Irlandii najzwyczajniej w świecie niektórzy z inwestorów potracili dużo pieniędzy. Czy to oznacza, iż Polak, który nie chce kupować mieszkań i domów nad Wisłą, lecz także przykładowo na terenie Irlandii, powinien dać sobie spokój? Absolutnie nie! Nadal Irlandia jest całkiem smakowitym kąskiem dla inwestorów, którzy poszukują o wiele tańszych nieruchomości.

W ogromnym błędzie jest człowiek, który zakłada, iż definitywnie każda irlandzka nieruchomość jest godna zainteresowania, często domy umiejscowione na odludziu są nieciekawe, jednakże trafienie na niezły kąsek jest proste. Dobrze, lecz czy wyłącznie chodzi o pieniądze? W końcu nie ma sensu kupowania nawet bardzo taniej nieruchomości, jeżeli po jakimś okresie czasu nie odnajdzie się człowiek chętny na wynajem lub kupno. Cóż, można powiedzieć, że Irlandia niedługo nareszcie się podniesie, nadal będzie takim krajem, gdzie nieruchomości są w stanie dać niemałe zyski. Cóż, zobaczymy jak to będzie.

