Co tak naprawdę możemy zrobić, aby być dużo zdrowszymi ludźmi?

Jak dożyć późnego wieku?

Chociaż jakoś przyjęło się mówić, że starość nie radość, to jednakże jeżeli nie cierpimy na depresję, pewnie chcemy dożyć późnego wieku. Naturalnie wiele zależy tak naprawdę nie od nas, a od DNA, lecz tak czy siak fakty są takie, że taka osoba, która potrafi o siebie zadbać, w znacznym stopniu powiększa własne szanse na to, aby właśnie dożyć nawet setki. Dobrze, co zatem musimy zrobić? Z pewnością prawdziwym strzałem w dziesiątkę jest zmiana nawyków żywieniowych.

Nie ma sensu zakładać, że będziesz długo żyć, jeśli po prostu Twoja dieta będzie słaba. Akurat co do tego ciężko mieć wątpliwości. Zwłaszcza gorąco polecam zainteresowanym spożywanie dużo większej ilości ryb. W końcu prawda jest taka, że Japończycy – przykładowo, często spożywają ryby. I przez to, chociaż naturalnie to nie główny powód, długo żyją. A więc podsumowując: chcesz żyć naprawdę długo? Zatem zdrowo jedz! Choć wcale nie jest powiedziane, że tylko kuchnia odgrywa ważną rolę.

źródło:

———————————

1. https://lumigranie.pl

2. https://kosamui.pl

3. https://programistajava.pl

4. https://sptopolka.pl

5. zobacz wszystkie