W co niektórych miejscach pracy nie ma okazji na wykazanie się innowacyjnym wyglądem oraz indywidualnym nastawieniem do mody

Które przyciemniane okulary są najlepsze do samochodu? Jadąc za kierownicą, jesteśmy wyeksponowani nie tylko na promienie ultrafioletowe, ale również odblaski. Odblaski to odbite promienie światła od elementów błyszczących. Za kierownicę docierają odbłyski od asfaltu, elementów karoserii swojego oraz innych aut, wody, śniegu, szyb, blach, deski rozdzielczej oraz wielu innych. Paraliżujące światło jest dla każdego przeszkodą, a dla kierującego pojazd osobowy ponadto niebezpieczeństwem. Kierowca porażony przez rozświetloną jezdnię lub inne błyszczące powierzchnie nie może prawidłowo zareagować na szybko zmieniające się uwarunkowania na drodze. Aby zapobiec nieszczęściu oraz przy tym podnieść komfort kierowania pojazdem, należy sprawić sobie lub bliskiemu okulary przeciwsłoneczne polaryzacyjne. Okulary polaryzacyjne mają wbudowane specjalne szkła, które polaryzują światło. W efekcie do oka dociera tylko światło padające w konkretnym kierunku, na przykład bezpośrednie światło słoneczne. Światło rozproszone w innych kierunkach, a takim nazywamy odblask, czyli światło odbite od innych powierzchni, nie jest przepuszczane przez okulary polaryzacyjne. Stosowanie okularów przeciwsłonecznych z polaryzacją pozwala na bezpieczną i komfortową jazdę pojazdem. Rzecz jasna, okulary swoje zastosowanie znajdą nie tylko wśród kierowców, ale również w codziennym użytku.

