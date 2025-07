Motoryzacja

Początki motoryzacji

Za początek tej popularnej oraz kochanej przez praktycznie wszystkich facetów na Ziemi dziedziny honorowany jest osiemnasty wiek. Wtenczas to właśnie został zbudowany pierwszy samochód z silnikiem, który był w stanie przewozić osoby. Rzecz jasna pierwsza konstrukcja posiadała dużo niedociągnięć. Jednak to oczywiście ona stała się źródłem obecnej motoryzacji. Pierwsza machina powstała od początku do końca w 1774 roku. Poruszana była dwucylindrowym silnikiem parowym. Wykorzystywana była do przewożenia przedmiotów i ludzi. Już wtedy byłą nadzwyczaj nowatorskim wynalazkiem, który wybitnie ekspresowo został wdrożony w życie. Następnym wynalazkiem był pociąg drogowy. Tego rodzaju maszyna została wynaleziona w 1802 roku. Dwadzieścia pięć lat następnie odkryto pierwsze autobusy, które były poruszane silnikami parowymi. Historię motoryzacji można ukończyć znaczącym zdarzeniem. W 1884 roku został wynaleziony pierwszy silnik napędzany paliwem. W tym samym roku wyprodukowano samochód, który był napędzany tego rodzaju napędem.

