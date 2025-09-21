Reklama polega na powiększaniu efektywności danej korporacji

Wedle najnowszych danych, w Polsce prawie jedna druga rodzin ma swój samochód. Świadczy to, że w przeciągu dwudziestu lat liczba aut w stworzonym przez nas kraju wzrosła piętnastokrotnie. Stan polskich dróg niestety, pomimo wielu inwestycji w tym aspekcie, nie wykazał aż takiej dynamiki, jednak już zaplecze warsztatów proponujących dogrzewacze webasto ma się odpowiednio. Taka dysproporcja powoduje, że coraz to częściej rozpoczynamy tracić czas w staniu w korkach a szosy oraz ulice zaczynają niszczeć w coraz szybszym tempie. Ich nawierzchnie nie wytrzymują tak natężonego ruchu, przez co potrzebne są coraz pokaźniejsze nakłady pieniężne na remonty i renowacje. Tym sposobem nie starczy środków na rozbudowę infrastruktury drogowej. Kolejna specyficzna rzecz, to niezmiernie mały udział kolei w pełnej ilości przewiezionych materiałów w Polsce. W znacznej większości są one transportowane samochodami ciężarowymi, co stanowi jeszcze jeden przykład nieprawidłowej polityki państwa – wypróbuj skup webasto. Oblicza się, że gdyby kolej powiększyła własne przewozy towarowe o jedną dziesiątą, to na naszych drogach obniżyłoby się natężenie ruchu o jedną trzecią. Światełkiem ufności jest ambitny program budowy autostrad. Należałoby wobec tego sprawić webasto sklep oraz weselić się swoim autem.

