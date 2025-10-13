Malarstwo to z pewnością niesłychanie

Auta zdalnie sterowane to znakomita zabawka dla dziecka. Producenci podają, że zabawka ofiarowana jest dla dzieci ponad pięciu lat. Jest to samochód z antenką i pilotem sterującym. Zarówno pilot jak i autko ma wiele czujników i system sterujący. Zabawka nie poruszy się w żadną stronę dopóki nie użyjemy pilota. Samochód należy do rodzaju aut terenowych, jakie mogą pokonywać każdą nawierzchnię. Jest ono zasilane dwoma prostymi paluszkami. Jest łatwe w obsłudze oraz w sterowaniu. Pilot ma dwie gałki. Jedna z nich jest gaz a druga służy do skręcania lewo, prawo. Zapraszamy na stronę internetową http://megazakup.pl. Prędkość jaką może osiągnąć auto nie jest duża. Nie należy dawać tego rodzaju zabawek dzieciom poniżej wieku, który podany jest przez producenta, albowiem samochód nie jest lekki i może spowodować wiele problemów. Dzieci ubóstwiają wszystko przenosić oraz podnosić. Zrzucenie sobie samochodu na głowę może takie dziecko niezwykle wystraszyć oraz spowodować obrażenia głowy. Nie posiada on małych elementów więc nie musimy się niepokoić, że połknie cokolwiek. Taki prezent to wyśmienity pomysł na różnego rodzaju okazję.

