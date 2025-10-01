Woda, jaką pijemy powinna nam dostarczyć cennych składników odżywczych takich jak wapń

Żeby uprzytomnić sobie wpływ wody źródlanej na stworzony przez nas organizm, wystarczy spojrzeć na stan rur, którymi płynie woda zdemineralizowana. Jest ona niesłychanie chłonna i zabiera ze sobą wszelkie osady, niszcząc nawet powłokę, z które zbudowane są rury. Wskutek tego również tak niebezpieczna dla zdrowia jest woda destylowana. Prognozy wykazały, że wypicie pięciu litrów takiego płynu jest śmiertelne dla człowieka. Woda destylowana rozrzedza elektrolity oraz wypłukuje wszystkie praktyczne składniki mineralne z naszego organizmu. Ograniczanie się jedynie do wody źródlanej nie jest w takim razie przydatne. Statystyki są niepokojące. Polacy coraz to częściej sięgają po ten produkt, co wynika z braku trafnej wiadomości. Mało kto spodziewa się również, że za znanymi, rzekomo polskimi, markami stoją międzynarodowe koncerny. Woda butelkowa kojarzy się z polskimi górami i nieskażoną przyrodą – oto generator ozonu do wody. Kupując wodę mineralną, należy zwrócić uwagę na jej skład. Zdarza się, że reklamowane wody mineralne nie są poprawniejsze od pospolitej kranówki. Przykładem może być jedna z prestiżowych francuskich marek.

1. nawigacja

2. spis tresci

3. teksty

4. wpisy

5. artykuly