Projektowanie czegokolwiek nie jest proste. Wszyscy doskonale wiedzą, ile serca, wysiłki i umiejętności wypada włożyć, by powstało naprawdę coś fascynującego. Niemal każda agencja reklamowa – strona: kubki reklamowe, wymaga bycie w pewnej gotowości i głowę pełną pomysłów non stop. Sięganie po rady oraz usługi agencji reklamowych jest solidne spokojne, ale bez wielkich rewolucji, zwłaszcza z samego rana. Jakkolwiek wszystko wypada zareklamować w dzisiejszym świecie, albowiem konkurencja na rynku sprawia, że towarów jest dużo, są podobne jakościowo, a trudno wyłonić perfekcyjny. Sporo firm w tym celu zwraca się do wiadomej agencji reklamowej. Należy niemniej jednak wiedzieć, że plan zarysu reklamowego najczęściej zakłada długie trwanie i składanie pojedynczych wzorów i sugestii obcym ludziom. Dlatego też wiele osób decyduje się na samodzielne utworzenie projektu reklamowego dla swojej firmy. Taki projekt reklamowy zakłada przede wszystkim pokazywanie reklam telewizyjnych i radiowych, właśnie dlatego również jest dosyć wielkim wydatkiem. Pierwszym etapem przygotowania kampanii reklamowej jest dokładne zapoznanie się z produktem. Jeżeli są to artykuły spożywcze zwykle zapoznanie polega na spróbowaniu ich, jedzeniu i tak dalej. Wszystko też zależy od tego, jakiego rodzaju jest dany produkty, czy jest tak właściwy jak to zachwala producent, czy może czegoś mu brakuje. Niejedna filia reklamowa rezygnuje z reklamowania niektórych artykułów, albowiem zwyczajnie nie trafia on w ich target. Kolejny etap planu reklamowego to odnalezienie kluczowego mianownika kilku produktów danej korporacji.

