Po porodzie młodą mamę ma prawo alarmować dużo zachowań noworodka. Jednak to, co najczęściej nas niepokoi, z reguły jest absolutnie normalne. Nie każde kwilenie więc ma obowiązek oznaczać chorobę, a nie każdy płacz będzie objawem bólów brzuszka. Warto o tym pamiętać, żeby dodatkowo się nie zadręczać. Bobas nabiera się do życia w oryginalnych warunkach przez około trzy – cztery tygodnie i w tych dniach należy otoczyć go szczególną opieką oraz troską. Nie zostawiajmy brzdąca samego, bo czasami może to się skończyć tragicznie. Wiele zależy też od okresu narodzin noworodka. Jeśli albowiem nasze niemowlę przyszło na świat jako wcześniak, w owym czasie okres przystosowywania się do innowacyjnych warunków życia może trwać o wiele dłużej, nawet do około miesiąca – rekomendujemy artykuł ANCHOR. W tym miejscu warto się chwilę zatrzymać nad objawami, które w największym stopniu niepokoją młodych rodziców. Jakakolwiek młoda mama powinna więc wiedzieć, że czymś całkiem normalnym jest spadek masy ciała ludzkiego dziecka, nawet do około dziesięciu procent po urodzeniu. Nie trzeba się w następstwie tego tym denerwować.

