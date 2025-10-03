Polska jest krajem, który w trzech czwartych jest położony na wodach geotermalnych

Strona, jako nasza wizytówka w sieci ma być przejrzysta, łatwa w obsłudze, bez bezużytecznych szczegółów. Najporządniej powierzyć tworzenie stron internetowych wordpress fachowym firmom, aby uniknąć błędów, które obniżą rangę stworzonego przez nas przedsięwzięcia w oczach internautów. Jakie błędy można z reguły zanotować w sieci? Oglądając na witrynach towary, w wielu przypadkach jesteśmy w stanie zauważyć brak cen. Jest to irytujące, szczególnie, kiedy te informacje możemy zdobyć po dokonaniu rejestracji oraz zalogowaniu. Szybko opuszczamy taką witrynę. Co poniektóre sklepy nie dają możliwości sortowania towarów według cen, kolorów – szukamy, póki nam się cierpliwość nie skończy. A to nadchodzi błyskawicznie. Witryny www przeładowane animacjami, grafiką – długo się wczytują, co zniechęca do długiego wyczekiwania. Nie działające linki, informacja o domenie w budowie – też poszukamy innej, bardziej otwartej na odwiedzających strony. Teksty, które nie są adekwatnie sformatowane, bez wyróżnień – powodują dyskomfort czytania i zrozumienia – po chwili opuszczamy taką witrynę internetową, wypatrując bardziej przejrzystej. Mając na uwadze tylko tych parę błędów na witrynach, spostrzegamy jak niezmiernie istotne jest przemyślenie własnej strony.

