Wraz z pojawieniem się początkowych oznak łysienia zachodzi płynne przerzedzanie się owłosienia

Łysienie androgenowe, oznaczane również łysieniem męskim, dotyka panów w różnym wieku. Pierwsze jego objawy są w stanie pojawić się już w wieku nastoletnim. Najczęściej jednak łysienie typu męskiego atakuje panów pomiędzy trzydziestym a pięćdziesiątym rokiem życia. Rozpoczyna się utratą włosów w kątach czołowych. Dość znanym wariantem łysienia jest też łysienie plackowate. Uprzejmie zapraszamy na witrynę internetową przeszczep włosów. Z reguły tworzy się ono w okrągłym lub ewentualnie owalnym kształcie. Zalążkiem tego typu łysienia jest nieduże skupisko, jakie wspólnie z upływem czasu przeradza się w coraz większe oraz coraz to bardziej dostrzegalne. W następstwie tego uprzejmie zapraszamy na domenę przeszczep włosów. Przy tego typu łysieniu mamy do czynienia na ogół z łysieniem ogniskowym (a nie równomiernym, jak to jest w przypadku łysienia rodzaju męskiego). Łysiejące miejsce może powiększać się w rozmaitym tempie. Obszar ten do tego nabiera różowawego koloru. Przy łysieniu plackowatym niesłychanie nieraz na utratę włosów są narażone też brwi oraz rzęsy. Schorzenie to atakuje przede wszystkim kobiety, jakkolwiek kultowe są przypadki łysienia plackowatego u mężczyzn.

