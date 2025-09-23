Projektowanie witryn www to w głównej mierze określenie jej wyglądu witryny

Jeśli menadżer przedsięwzięcia, które chce zareklamować w sieci twierdzi, że witryna internetowa powinna być zgodna z jego upodobaniami, jest w gigantycznym błędzie. To co się nam podoba, nie koniecznie będzie się podobało konsumentowi. Analizując witryny internetowe w poszukiwaniu interesujących nas wiadomości, nie jeden raz opuszczaliśmy jakąś stronę, tylko dlatego, że jej grafika, czcionki były dla nas denerwujące, nie mogliśmy się na nich skupić. Po prostu, dana witryna internetowa nie przemawiała do nas. Przed projektem swojej strony www, porządnie byłoby zasięgnąć opinii profesjonalistów, którzy w tej branży mają pokaźne doświadczenie i zdają sobie sprawę z tego jak przemówić do właściwej grupy odbiorców. Toteż projektowanie stron www rzeszów rozpoczyna się od określenia najbardziej istotnych problemów – co pragniemy sprzedać i komu. Cały projekt strony powinien być temu podporządkowany. Bez względu od tego, czy kolokwialnie mówiąc lubimy kolor czerwony, czy zielony. Przy tworzeniu witryny musimy na nią patrzeć oczyma odbiorcy, przewidzieć jego potrzeby, ułatwić mu szukanie niezbędnych informacji. Nazbyt niemało informacji niepotrzebnych, zbytnio rozbudowana grafika czy animacja – mogą skutecznie zniechęcić przypuszczalnego klienta.

