W każdym pokaźniejszym mieście pracuje chociaż jedna wypożyczalnia aut, zwykle, w pobliżu aerodromu bądź centrum turystycznego, tuż przy dworcach, hotelach. Przyjeżdżając do miasta, chociażby w celach wyłącznie krajoznawczych, mamy możliwość wypożyczenia wozu którym pewnie swobodniej będzie nam się poruszać po ulicach. Wypożyczalnie oferują różnorodne modele oraz marki, wyposażone w nawigację satelitarną, jaka pomoże nam dotrzeć w każde wybrane miejsce. Każda wypożyczalnia żąda spełnienia paru warunków, przede wszystkim należy zademonstrować dwa dokumenty, opłacić z góry określoną sumę i uiścić kaucję, jaka zostanie zwrócona po oddaniu wozu w stanie, w jakim go otrzymaliśmy, oraz już jesteśmy w stanie weselić się pięknym pojazdem jaki zabierze nas dokąd będziemy pragnęli. Wypożyczalnie samochodów i usługi rodzaju wynajem aut Gdynia w ostatnich latach stały się coraz popularniejsze, coraz to więcej powstaje ich w mniejszych miastach, oferują możliwość rezerwacji samochodu przez Internet a nawet podstawiają auta w swobodnie wyznaczone miejsce. Każdy uwielbia wycieczki i podróże po kraju, nie każdy adoruje być zdany na komunikację miejską i międzymiastową. W takich przypadkach z pomocą idą nam wypożyczalnie aut, jesteśmy w stanie wypożyczyć dowolne, osiągalne auto i przemierzać kraj swobodnie, bez patrzenia na rozkłady jazdy, bez dostosowywania się do pociągów lub autobusów. Należałoby wybierać tą opcję, daje nam to szansę samoistnego poznawania miast jakie odwiedzamy, swobodę poruszania się i wygodę, jakiej nie zapewniają inne środki transportu. Opłata za najem samochodu jest dobrana do marki, kilometrów które zamierzamy przejechać.

