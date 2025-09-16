Stanowcza większa część społeczeństwa wolałaby mieszkać w swoim domu prywatnym

Nowiną, pojawiającą się w ostatnich latach jest leasing posiadłości. Tak samo jak w wypadku innych specyfików – aut, maszyn, sprzętu biurowego lub urządzeń, jest sposobem na fundowanie inwestycji. Oferta ma prawo dotyczyć hal produkcyjnych, obiektów biurowych, magazynów, pensjonatów i hoteli lub centrów logistycznych. Z leasingu takich obiektów można sięgać liczne korzyści. Inwestycja taka ma obowiązek być sfinansowana nawet w stu procentach. Do tego taki sposób jest sponsorowaniem długoterminowym. Obciążenia pozostają rozłożone w czasie, nie obciążając zanadto budżetu. Przy leasingu posiadłości optymalizują się koszty podatkowania. Więcej informacji na witrynie http://nieruchomosci-bez-posrednikow.com.pl. Istotne jest też to, że w trakcie takiego procesu uwalniane zostają środki zamrożone w nieruchomościach. Poprawia się płynność finansowa firmy i posiadany majątek zostaje sporo efektywniej wykorzystany. Chociaż jest to stosunkowo pionierska propozycja, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki możliwości leasingu nieruchomości otwierają się innowacyjne drogi rozwoju dla wielu firm.

