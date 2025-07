Chorwacja to aktualnie jeden z najpopularniejszych krajów, jeżeli chodzi o wypoczynek nad morzem. Również Polacy upodobali sobie owy kierunek, co dobrze widać w sezonie letnim, gdy na chorwackich szosach nietrudno zauważyć wiele samochodów z polskimi rejestracjami. Trudno jakoś się dziwić tak dużej popularności Chorwacji, w końcu to ładny kraj, który na dodatek jest ciepły. A kto nie uwielbia ciepłego morza? Niemałą wadą Chorwacji na pewno są kamieniste plaże, chociaż pewnie wielu ludziom to nie przeszkadza. Chorwacja także jest coraz droższym krajem, zapewne z tego powodu, iż to kierunek bardzo lubiany również przez niemieckich turystów. Co zatem warto zwiedzić w Chorwacji?

W przeważającej większości przypadków jest tak, że gdy wyruszamy do Chorwacji, najzwyczajniej w świecie aż nie możemy doczekać się ciepłej wody. A może ciekawym pomysłem jest zwiedzenie stolicy Chorwacji? Chociaż generalnie Zagrzeb nie jest zbyt popularny, to jednakże trudno zrozumieć takich ludzi, którzy nie chcą zwiedzić tego naprawdę pięknego miasta. Ciekawy jest również Split, sporych rozmiarów miasto portowe. Oczywiście Chorwacja to również dużo przepięknych miasteczek nad morzem, przykładowo Dubrownik, który jest bez cienia wątpliwości jednym z najbardziej interesujących miast na całym świecie. Jak zatem widać, Chorwacja to taki kraj, w którym możemy zobaczyć naprawdę wiele.

