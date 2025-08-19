Współczesna technika rozwija się w zawrotnym tempie

Konsumenci w szeregu przypadków nie mają litości dla robotników hipermarketów. Robią zakupy, od czasu do czasu za paręset złotych – podjeżdżają do kas kilkoma wózkami i chcą, żeby w minutę nabić na kasę fiskalną wszelkie rzeczy, które chcą nabyć. Z pozoru nic osobliwego – czas to pieniądz, a w dodatku należałoby zastanowić się, kto z nas adoruje stać w sklepowych kolejkach. Trzeba posiadać do tego niebiańską cierpliwość. W następstwie tego między innymi właściciele hipermarketów, teraz także mniejszych sklepów, zaopatrują się w nowoczesne kasy fiskalne, wyposażone w różnego rodzaju czytniki, wykrywacze chipów, czy skanery kodów kreskowych. Te minione, są umieszczane przeważnie w blatach, połączonych z jadącymi taśmami. Każda taśma wykonana jest z bardzo trwałych materiałów – każdego dnia jedzie na niej dziesiątki, a nawet setki artykułów. Poza tym konsumenci obciążają jej pracę przeróżnymi przedmiotami, od najlżejszych(np. paczka chipsów), po najcięższe, ważące po kilka kilogramów(np. proszki do prania). Każdy artykuł znajdujący się na taśmie, musi być przyłożony do czytnika.

