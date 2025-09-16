Od wiarygodnego czasu niesłychanie

Kosze na śmieci lokowane są w różnych punktach. Mamy je w domach, mijamy na ulicach. Kosze są w punktach sprzedaży, parkach, urzędach. To naturalnie dzięki temu możemy wywrócić do nich śmieci, jakie akurat mamy – papierki po gumach, flaszki po napojach, opakowania po cukierkach. Odpady wytwarzamy przez cały czas. To naturalnie dzięki wszędzie stanowiącym koszom na śmieci nie trujemy otoczenia, habitatu, miast wyłącznie wyrzucamy odpady w specjalnie do tego celu dostosowane kosze na śmieci oraz ANCHOR. Kosze takie mamy także w naszych domach. Ich wymiar jest przeróżna – są kosze mniejsze i pokaźniejsze, kolorowe, wykonane z różnych materiałów. Przeważnie pozyskujemy jednakże kosze plastikowe. Takie najswobodniej jest utrzymać w czystości. Wystarczy go błyskawicznie przepłukać pod bieżącą wodą – a jeżeli używamy worki na śmieci, do jakich wkładamy odpady wówczas takie kosze na śmieci nie brudzą się, nie musimy myć ich nadmiernie często – nie ma takiej potrzeby. W kosz taki wkładamy worek, który następnie napełniany jest odpadami. Po napełnieniu worek aranżujemy i wyrzucamy.

