Pisząc projekt naszej profesjonalnej korporacji

Polska dopiero raczkuje na arenie innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku raportowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie biznesmenom jak ważne dla naszego kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Uprzejmie zapraszamy – dotacje Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie też być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których podczas zgłaszania patentu jest dość dużo. Między innymi: tłumaczenie dokumentów, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na plus jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wskazanych terminów i konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

