Jeśli planujemy założyć jednostkę gospodarczą zaprzątającą się transportem, powinniśmy kupić trafny samochód

Państwa dla bezpieczeństwa inwestują miliardy na rok w uzbrojenie armii i kurs zawodowych wojaków – nawet w czasie pokoju. Jednak na bezpieczeństwie wolno też dziś wiele zarobić, o czym całkowicie wiedzą producenci wozów. Nawet Ci, którzy fabrykują modele nadzwyczaj tanie i sprzedają je potem w ilości kilkuset tysięcy modeli po kilka tysięcy złotych za jeden, całkowicie wiedzą, że podkreślenie ogromnych standardów bezpieczeństwa jeżdżących takim wozem musi być nadrzędnym szczegółem kampanii reklamowej. Mało kto jest w stanie kupić dzisiaj samochód, co do bezpieczeństwa jakiego wolno posiadać wątpliwości. Nawet na tynku wtórnym samochodów jest dziś tak dużo używanych modeli, że każdy człowiek ma okazję swobodnie ominąć takie wozy, które mają niezwykle zauważalne oznaki po kolizji drogowej czy też w wyniku wieloletnie eksploatacji są w każdym calu zardzewiałe. Nieraz trzeba zakupić Yanmar części. Naturalnie auta takie nieraz kupić wolno za komiczne grosze, jednakowoż samochód takie nie jest w stanie dostarczyć większego zysku właścicielowi, poza zaoferowaniem mu paru miesięcy działania. Tak długo aż wszystkie części składowe silnika czy podwozia nie zostaną gdzieś na bruku i już nawet naprawa u prawdziwych magików mechaniki nie wspomoże.

