Rozwój komputerów zależny jest od rozwoju informatyki

W aktualnych czasach, każdego roku bardzo duża liczba osób, próbuje dostać się na studia informatyczne. Wynika to z tego, że informatyka jest teraźniejszych czasach najszybciej kształtującą się dziedziną, a więc coraz bardziej powiększa się szansa na to, że zwyczajnie dzięki tej dziedzinie będzie szansa dużo dogodniej żyć, gdyż dostarczy ona bardzo korzystną pracę zawodową i dostarczy bardzo dobre dochody finansowe. Komputery zdecydowanie w obecnych czasach w największym zakresie oddziałują na człowieka, czego potwierdzeniem jest fakt, że obecnie prawie każdy ma komputer. To prezentuje, w jak dużym stopniu informatyka wpływa na każdego człowieka, jak też, że komputery służą nie tylko do pracy, ale też niesamowicie często są doskonałą formą rozrywki, ponieważ gwarantują możliwość grania w rozmaite gry, czy korzystanie z Internetu, a więc obecnie najbardziej obleganego środka informacji na całym świecie. Komputery są uzależnione od informatyki, ponieważ bez jej rozwoju nie ma możliwości, aby rozwijały się wszystkie jednostki komputerowe. Tak więc informatyka jest dziedziną, którą z pewnością należy uznać za najbardziej wpływającą na każdego człowieka, dlatego że to ona daje zarówno rozrywki, wiedzy, jak i środków do codziennego życia.

