Sklep z panelami

Służą do dekoracji oraz są wybitnie olśniewającym detalem każdej konstrukcji architektonicznej, dlatego zawsze są jednymi bardziej dominujących części wspornych w tej dyscyplinie. Kolumny oraz style są od czasów antyku, skąd właśnie istnieje deska kompozytowa Warszawa, która podtrzymuje to piękno z nich wywodzące. Mają tutaj miejsce przeróżne kolumny oraz style architektoniczne, czyli tzw. garbowane z „rowkami” dzięki czemu wyglądają efektowniej niż jakby były całkiem gładkie. Są niestereotypowym cieniem kolumn greckich, przykrywające swoją formą tuzinkowe słupy jako filary, a wykonane są z masy utwardzającej. W wielu przypadkach także pojawiają się również pilastry, które tworzą z kolumnami dekoracyjną całość, dzięki czemu elewacja staje się ogromnie piękna. Same kolumny, zastępujące filary są z tynku, niezmiernie trwałe oraz odporne, powodują wrażenie materii piaskowca, które mogą wznosić zadaszenie rozległego tarasu czy też wyższego piętra, trochę o wiele bardziej wysuniętego niż parter. Zaczynają je bazy na dole, a kończą na górze głowice, o przeróżnych rozmiarach i kształtach, które wolno pomalować na dany kolor.

