W ogóle na temat kotłów grzewczych nie wiadomo nam zanadto dużo, a gdy przychodzi do ich kupna okazuje się, że tak w rzeczywistości nie wiemy nic. Nieraz także nie zdajemy sobie sprawę z tego, że kotły co są przeróżne i istnieje wiele ich podziałów. Główna klasyfikacja kotłów dotyczy funkcji jakie pełnią i tak wyróżnia się kotły jednofunkcyjne i urządzenia kotłowe dwufunkcyjne. Można także wziąć pod uwagę podział dotyczący tego, czy istnieje szansa odprowadzania spalin oraz czerpania powietrza do spalania. Wyróżnia się więc sprzęty, jakie mają przegródkę otwartą oraz grzejniki aluminiowe, których komora jest zamknięta. Ze względu na sprawność urządzenia kotłowego wolno rozróżniać te, których wartość ta przekracza 100% (kotły kondensacyjne), i kotły stereotypowe, których sprawność nie przekracza wartości 100%. Jeśli chodzi o sposób montażu i instalacji urządzenia mówi się o kotłach wiszących i stojących – musisz posiadać zawory zwrotne. Mówiąc o typach kotłów grzewczych należy również wspomnieć o tym, że różnią się one żądaniami dotyczącymi paliwa.

