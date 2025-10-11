Godnie od początku wykorzystywania technologii

Wielokrotnie wydaje nam się, że nasze mieszkania są sztampowe. Niby pomysł na remont jest, jest również pomysł na zmianę mebli, jednakowoż mimo wszystko to za mało. Jeżeli chcemy w niecodzienny sposób ozdobić nasze mieszkania to warto pomyśleć o jakimś interesującym sztukateryjnym dodatku. Sztukateria rodzaju sklep ze sztukaterią zezwala na stworzenie wspaniałego klimatu. Rozety oraz gzymsy mogą w rzeczy samej odmienić nasze stereotypowe mieszkanie. Prawda jest taka, że często borykamy się na przykład z niesamowicie nierówną ścianą, bądź jakimś niezbyt atrakcyjnym wykończeniem kominka. Wtedy najporządniej skorzystać właśnie z takich architektonicznych rzeczy. Należy przyznać, że nie wszyscy są przekonani do takich dodatków. Jest to połączone z reguły z tym, że ludziom takie akcesoria kojarzą się z pałacami, z totalnym przepychem. Jednak mądry architekt stworzy nam rozetę na miarę mieszkania, taką, która będzie dodawała naszemu mieszkaniu klasy a nie spowoduje, że stanie się ono groteskowe. Skutkiem tego także warto skorzystać z możliwości, jakie daje nam współczesność czerpiąca z renesansowych wzorów.

1. mapa strony

2. felietony

3. mapa strony

4. spis tresci

5. wpisy