Niewiedza bądź ograniczenie posiadanej wiedzy bardzo

Nieświadomość bądź też ograniczenie posiadanej wiedzy niezwykle w szeregu przypadków zawęża nasze pole spostrzegania. W miarodajnych sytuacjach wynika to z tego, że w historii zostaliśmy błędnie poinformowani bądź też po prostu jest skutkiem ignorancji, gdy twierdzimy, że wiemy już wszystko to, co musimy. Działamy wtenczas na zasadzie asocjacji. Z tego również względu wytwórnia konstrukcji stalowych kojarzy nam się wyłącznie z produkcją rusztowań, a jest to jak najbardziej omylne myślenie. Cały szkopuł tkwi w tym, że konstrukcje stalowe mają niesłychanie obszerne przeznaczenie: w budownictwie pełnych szkieletów obiektów, do produkcji machin czy pojedynczych szczegółów wspornikowych użytkowanych na przykład do podtrzymywania wielkoformatowych banerów reklamowych. Jakim sposobem w takim razie widać, wytwórnia taka ma wybitnie szerokie spektrum działania. Nie zmienia to jednakże faktu, że najczęstszymi efektami pracy takich przedsiębiorstw są hale stalowe. Są to detale wybitnie wielokrotnie spotykane na przedmieściach znaczących miast, gdzie najtaniej jest magazynować towary lub ewentualnie nawet prowadzić ich produkcję.

