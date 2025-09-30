Półki sklepowe uginają się od wszelakiego typu oprzyrządowania RTV

Nie ulega najmniejszej niepewności, że pomimo stałego rozwoju technologii grzewczych w dalszym ciągu na rynku panują systemy nagrzewane węglem czy koksem. Spalanie materiału takiego jak węgiel wyraźnie kojarzy się z uwalnianiem do środowiska gigantycznej ilości zwłaszcza niebezpiecznych substancji – sprawdź ANCHOR. Aby opalanie z zagospodarowaniem koksu lub węgla było w jak najogromniejszym stopniu bezpieczna zaleca się stosowanie odprowadzeń w postaci wkładów kominowych. Są one połączeniem żaroodporności i szczelności blach stalowych ze wyjątkowym pokryciem emaliowym broniącym przed działaniem korozji oraz znacznej większości kwasów nieorganicznych, organicznych jak też soli. Tutaj ANCHOR są jednym z najświeższych osiągnięć przemysłu grzewczego. Rozległą zaletą wkładów emaliowanych jest również ich zwłaszcza wysoka odporność na ścieranie i gwałtowne zmiany temperatury. Najogromniejszą przeszkodą przy zakupie ANCHOR jest względnie wysoka cena, która w zestawieniu z ich solidnością oraz uniwersalnym przeznaczeniem schodzi mimo wszystko na dalszy plan.

