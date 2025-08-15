Turystyka

Herbata jest bardzo słynnym trunkiem wśród Polaków

sie - 15 - 2025
admin

Herbata to zdumiewający napój na każda okazję

Osoby, które doceniają smak i walory herbaty na pewno znają unikalny odmiana herbat jaką jest yerba mate. W Polsce coraz więcej osób lubi pozytywy tej fenomenalnej herbaty i pomału wychodzi ona z cienia. A to zapewne za sprawą programów przygodowych Wojciecha Cejrowskiego, który rozpropagował kulturę picia yerby. A jest to unikalna herbata. I popija się ją również w nadzwyczajny sposób. Otóż do picia tego napoju przydatna jest tykwa, czyli naczynko przeprowadzone z owocu tykwy. W nim sparzy się herbatę a zaparzenie popija się przez bombille. Bombilla jest to specjalna wolno powiedzieć słomka, przez jaką sączy się napar. Ma ona dobre sitko, dzięki któremu nie docierają fusy i kawałki liści herbaty. Sprawdź sklep z herbatą. Naczynko, z jakiego pijemy yerba mate wolno zrealizować też z materiałów ceramicznych. Naczynko z owocu tykwy jest nadzwyczaj wymagające i może wysychać. Właśnie dlatego pijąc herbatę z tykwy cały czas musimy ją zalewać wodą, dzięki czemu naczynko nie wysycha. Herbata yerba mate jest wariantem herbaty, który wolno zalewać oraz zaparzać kilkakrotnie, podobnie jak herbatę zieloną. Napar z kilkukrotnego zaparzania jest nawet smaczniejszy oraz delikatniejszy aniżeli z pierwszego zaparzania.

Categories: Turystyka, Podróże

