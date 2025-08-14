Niesłychanie często

Otacza nas wszędzie. Bilbordy, tv, prasa, Ogólnoświatowa sieć. Reklama bombarduje nas z każdego kąta. Czy zastawiałeś się w ogóle co to jest reklama. Słowo pochodzi z łaciny reklamo. Jest to miarodajne graficzne, pisemne czy też audiowizualne połączenie informacji z elegantami perswazji. Zadanie marketingu to przede wszystkim nakłonienie nas klientów oraz odbiorców do zakupu przedmiotów bądź usług. Może również służyć do poparcia akcji społecznych. To kłopotliwe większość przekazów marketingowych łączy się przede wszystkim z komercyjnymi korzyściami dla reklamodawcy – okazjonalnie dla odbiorcy. Z założenia reklama powinna prezentować nam prawdę o danym produkcie. Żeby ją zademonstrować, należałoby wstąpić na witrynę wynajem namiotów. Jak wiadomo, tak nie zawsze jest. Bo główną funkcją reklamy jest manipulacja naszymi emocjami i żonglowanie stereotypami na które jesteśmy podatni. Czasami promuje negatywne wzorce oraz pobudza nasze konsumenckie pragnienia. Od czasu do czasu propaguje akcje prospołeczne i zachęca do czynienia idealna. Trzeba pamiętać, że reklama ujawnia wszystko co przyzwoicie, przysłaniając negatywne strony.

źródło:

———————————

1. zobacz wszystkie

2. http://rail-connect.de

3. http://ralf-jaeger.de

4. http://ralf-juergens-heilpraktiker.de

5. więcej treści