Rady

Są to sprzęty jakimi wolno obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tu elektrodrążenie, prasmet funkcjonują na tak nazywanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa podkreśla. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kwalifikowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu małych części w wyniku czego powstają tak zwane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Bazowym narzędziem do takiego postępowania są elektrody. Jest to szczegół urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują także w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy również lampy elektronowe. Do z reguły spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej kategoryzowane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Różnice między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Koronną zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki nieomalże że każdego materiału przewodzącego prąd.

