Uniwersalnie twierdzi się, że picie ogromnej ilości alkoholu niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu. Mało który fabrykant

Wszystko co jemy, co świadomie, czy też nie dostarczamy naszemu organizmowi, bez najmniejszego wyjątku ma oddziaływanie na nasze życie oraz zdrowie. Czemu więc z kawą, która jakkolwiek z uwagi na swoje atrybutów jest jedną z najbardziej kultowych używek, miałoby być inaczej? Zupełnie inaczej nie jest więc świeżo palona kawa jak wszelkie inne towary ma na nas wielokrotnie znaczący wpływ. Od początków wykrycia kawy oraz jej stymulujących właściwości, jakie usprawniały myślenie oraz o wiele zmniejszały odczuwane przemęczenie, budziła wśród ludzi niemałe kontrowersje. Jedni ludzie bowiem zachwycali się kawą chwaląc jej właściwości oraz ich zdaniem idealne działanie, inni tudzież upierali się nad jej minusami, twierdząc, że może być powodem wielu chorób, czy schorzeń. Przykładem tych różnych zdań może być palarnia kawy oraz przeświadczenie, jakie mieli szesnastowieczni Anglicy uważający, iż picie kawy ma precyzyjny związek z męską impotencją. Natomiast zaledwie wiek później uznano kawę za niezmiernie należyty środek leczniczy wyprzedawany wyłącznie w aptekach – sprawdź tu kawy rozpuszczalne. Tak czy inaczej, mimo przeświadczeń o wielu pozytywnych jak i negatywnych właściwości kawy, nie stwierdzono jednoznacznie znaczenia jej wpływu na nasze zdrowie.

