W jaki sposób możemy wspomóc polską gospodarkę?

Choć Polska jest jednym z kilku najszybciej rozwijających się krajów na świecie, to w dalszym ciągu trudno funkcjonuje się dla typowego Polaka. Zapewne z takiego powodu, iż Polska, Czechy, Bułgaria czy Litwa na własne bogactwo, w dosyć normalnych warunkach gospodarczych, pracują od niedawna. Można śmiało powiedzieć, że jeżeli nie popełnimy błędów chociażby Grecji, za jakiś czas powiemy, iż jesteśmy zamożnym narodem. Jednak należy w jakiś sposób wspierać dążenia do wzrostu zamożności. Jak? Weźmy choćby w rachubę to by wspierać polskie firmy. W końcu nie można powiedzieć, że to trudne.

Polskie zamienniki są najczęściej bardzo dobrej jakości, a jeszcze na dodatek są trochę tańsze. Choć oczywiście nie jest to jakaś reguła. Nie możemy przesadzać, to znaczy nic wielkiego się nie stanie jeśli kupimy hiszpański czy rosyjski produkt. Chodzi w tym momencie o to, że gdyby o wiele większa ilość Polaków kupowała w większości polskie towary, najzwyczajniej byłoby mniejsze bezrobocie, większe wpływy z podatków. Kiedy kupujemy przykładowo typowo polskie serki, znacznie zyskuje na tym choćby nasze rolnictwo. A gdy rolnik będzie miał większe pieniądze, kupi polski ciągnik. Tak to faktycznie jest – wspieramy polskie produkty, bierzmy przykład z chociażby mieszkańców Niemiec.

