Tworzenie reklamy z pewnością nie obejdzie się bez wizytacji w drukarni. Drukarnia to miejsce, gdzie drukuje się książki. Obecnie drukarnie zajmują się drukiem wielu innych rzeczy, głównie ulotek reklamowych, lub obfitych bilbordów reklamowych. Drukarnie na ogół połączone są z dużymi studiami graficznymi, gdzie się projektuje oraz dalej zarządza do druku. Niemalże każda druk cyfrowy poznań oferuje druk wielkoformatowy, do którego potrzebne są szczególne urządzenia. Z pewnością nie da się wydrukować ogromnego bilbordu na drobnej drukarce biurowej – zwykły druk na to nie zezwala. W ostatnich latach przybywa korporacji zajmujących się drukarstwem. Z usług takich drukarni wykorzystują zwłaszcza jednostki gospodarcze które tworzą materiały do reklamy. A drukarnia offsetowa poznań ma prawo nadrukować nie jedynie na papierze, ale nawet na garnuszku lub koszulce. I takie formy druku stają się coraz to bardziej popularne. Bo gadżet reklamowy jest znacznie ciekawszą odmianą reklamy niż powierzchowna ulotka. Również drukarnie wychodzą naprzeciwko wyczekiwaniom konsumentów indywidualnych, którzy niejednokrotnie projektują coś prywatnego, a później chcą to wydrukować na koszulce lub na kubku.