Dla wielu ludzi, w tym również naszych rodaków, Skandynawia generalnie wydaje się być rajem. Naturalnie Norwegia, Dania i Szwecja są zamożnymi państwami, lecz nie jest powiedziane, że przykładowo Szwecja ma tylko same atuty. Warto jednakże akurat w tym momencie bardziej się skupić na atutach Skandynawii. Bo w końcu Skandynawii dużo nie brakuje do raju… Może załóżmy, iż poznawanie uroków Skandynawii zaczniemy od Norwegii. Do Norwegii lata z naszego kraju niemało bezpośrednich samolotów, a więc można kupić bilet lotniczy do Oslo bądź Stavanger za relatywnie atrakcyjne pieniądze. Załóżmy więc, iż lecimy do Stavanger! Z pewnością Stavanger jest urokliwym miastem.

To stolica norweskiego przemysłu naftowego, zatem na ulicach Stavanger można zauważyć często przepych. Niedaleko Stavanger jest również dużo interesujących atrakcji dla turystów. Ze Stavanger warto pojechać do Oslo, a więc stolicy Norwegii. Można powiedzieć, iż Sztokholm i Kopenhaga są piękniejsze, niż Oslo, choć z pewnością Oslo nie jest brzydkie. Ze stolicy warto pojechać do Bergen, jednego z najpiękniejszych miast w Norwegii. Nie możemy także zapominać o Danii oraz Szwecji. Piękne są szczególnie Kopenhaga i Sztokholm, ale Goteborg i Malmo czy Odense też jak najbardziej zasługują na uwagę. To naturalnie tylko przykład, Skandynawia to spory obszar, zatem można odnaleźć w niej dużo interesujących miejsc.

Półwysep Bałkański jest obecnie uważany za jeden z najbardziej interesujących części naszego kontynentu. Pomimo tego, że historia położonych na nim państw w większości przypadków nie jest prosta – przecież całkiem niedawno odbyło się tam kilka wojen – to jednak obecnie jest to w pełni bezpieczny region który będzie dodatkowo świetną propozycją dla każdego, kto tylko pragnie wyjechać na rzeczywiście idealne wakacje.

Bardzo ciekawym i jednocześnie trochę niedocenionym państwem bałkańskim jest Serbia. Sama jego kultura potrafi być niezwykle interesująca, bo Serbowie – podobnie jak Polacy – należą do ludów słowiańskich, w związku z czym nawet w języku którym się posługują usłyszymy bardzo wiele znajomych słów. Równocześnie na Bałkanach od zawsze ścierało się ze sobą wiele różnych kultur, co jednak uczyniło z Serbii jeszcze ciekawsze miejsce do zwiedzania. Sama tylko jej stolica, Belgrad, ma do zaoferowania bardzo wiele rewelacyjnych zabytków które niewątpliwie zainteresują każdego pasjonata historii.

Dodatkowo Serbia jest również krajem oferującym piękne krajobrazy, dzięki czemu spędzone w niej wakacje będą dla każdego z nas jeszcze przyjemniejsze. Jak najbardziej warto zainteresować się nią nieco więcej, gdyż bez wątpienia jest to kraj godny poznania!

