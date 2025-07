Olśniewająca Korea, w którym miejscu tkwi sekret?

Na Starym Kontynencie mieści się bardzo wiele państw, w tym przynajmniej 20 takich, które są po prostu pełne wspaniałych miast, atrakcji i widoków. Takim krajem jest oczywiście Polska, Włochy, ale również kraje tzw. Beneluksu, a więc Belgia, Holandia i Luksemburg. Chociaż te państwa nie posiadają zbyt pięknej przyrody, to jednak śmiało można napisać, iż jeżeli zechcemy spędzić w nich kilka miesięcy, to tak czy siak odnajdziemy wiele ciekawych miast i atrakcji dla turystów. Jak najdogodniej dostać się do powiedzmy Belgii od której warto zacząć podróż?

Strzałem w dziesiątkę są naturalnie linie lotnicze – obecnie z warszawskiego lotniska, ale również z chociażby Gdańska, lata do Belgii duża ilość samolotów. Gdy dolecimy do Belgii, to pewnie będzie Bruksela, która generalnie jest nieoficjalną stolicą UE, powinniśmy po prostu korzystać z pociągów. Z Brukseli warto udać się do Brugii, która jest chyba najpiękniejszym miejscem w Belgii. Jednak Belgia to również przepiękna Gandawa czy Antwerpia, która słynie z własnej potęgi gospodarczej oraz portu. Zatem w takiej Belgii można spokojnie znaleźć przynajmniej 10 interesujących miast! A jeszcze jest sporo większa Holandia i Luksemburg.

