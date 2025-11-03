Pojęcie działki jest bardzo obszerne

W dzisiejszych czasach większość społeczeństwa ma prawo sobie zezwolić na nowy dom czy też mieszkanie jedynie w oparciu o kredyt. Niestety przeważnie są to zadłużenia na kilkadziesiąt lat. Kupując nieruchomość nie można założyć, że za pięć lub dziesięć lat dopuszczalne będzie dalsze spłacanie rat kredytu. Kiedy następuje sytuacja, że konsument nie jest w stanie dłużej opłacać zadłużenia, dociera do procesu skupu posiadłości – Skup nieruchomości za gotówkę. Jest to zazwyczaj transakcja niezyskowna dla sprzedającego. Wycena nieruchomości nieraz jest mało interesująca. Cena jest przerażająco niska. Do tego sprzedający musi doliczyć wszelkie opłaty cywilno – prawne. Po obliczeniu wszystkiego okazuje się, że straty wynikające z prędkiej sprzedaży nieruchomości sięgają kilkudziesięciu procent. W szeregu przypadków takie zabiegi określa się mianem nieetycznych. Mediatorowie w obrocie nieruchomościami stosują potrzebę klienta. Wobec tego istotne jest żeby sprzedaż nieruchomości była dobrze przemyślana oraz odbywała się w sprawdzonym biurze a nie gdziekolwiek, byle błyskawicznie i sprawnie.