Próbując prawidłowo ozdobić dom często wybieramy naklejki ścienne jako urozmaicenie szarych i nudnych wnętrz mieszkalnych. Jest to jeden z najłatwiejszych, najszybszych i – nie ukrywajmy – najefektowniejszych sposób na ozdobienie domu i odmiany jego wyglądu. Przy wyborze stosownych naklejek często okazuje się niemniej jednak, że możemy posiadać kłopot – wachlarz wzorów, wymiarów oraz barw jest tak duży, że trudno zdecydować się na rzeczową naklejkę bądź też ich komplet. Do wyboru mamy naklejki kolorowe oraz klasyczne czaro-białe, tudzież monotonne; są one także osiągalne w w zasadzie przeróżnych rozmiarach, w następstwie tego jesteśmy w stanie łatwo dopasować je tak, żeby współgrały z naszymi meblami. Mamy również do wyboru fotonaklejki – innymi słowy takie, które przypominają wydruki ze fotografii – oraz przeciętne naklejki, które są najzwyczajniej w świecie konkretnymi wzorami, dobrym kształtem. Jeśli gra toczy się o fotonaklejki, zapewniają one jeszcze mocniejsze zindywidualizowanie pokoju, bowiem prócz gamy dostępnej w sklepie często można również zamówić wydruk własnego zdjęcia.

