W współczesnych czasach jesteśmy w stanie zanotować, iż wiele osób, które pragnie się przyuczyć języka angielskiego, woli ulokować finanse w kursy, które będzie można zakupić na płytach CD lub też DVD. Z jakiej przyczyny tak się dzieje – na pewno przyczyn może być nadzwyczaj wiele, pomiędzy innymi dlatego, że są one ułożone w lekcje, do których można wstąpić zawsze wówczas, kiedy ma się czas i chętkę na lekcję języka. Poza tym taką płytę jesteśmy w stanie zawsze zabrać ze sobą, dokądkolwiek będziemy i uczyć się w takim miejscu, w jakim czujemy się w największym stopniu komfortowo. Nie bez znaczenia jest również to, że takie kursy multimedialne są nieraz tańsze od sztampowych kursów, jednak jak się przekonamy, jakość takich kursów nie zawsze będzie odpowiadać naszym potrzebowaniom. Teraz nagranie płyty z lekcjami, które mają przyuczyć języka zagranicznego, na przykład angielskiego, nie pozwolą nam kształtować wszystkich zdolności obsługiwania się mową. Zwłaszcza będziemy się w takim wypadku lekceważyć w pisaniu po angielsku, czy w przeprowadzaniu konwersacji. W dodatku takie kursy w szeregu przypadków nie dają nam żadnych możliwości do samodzielnego odniesienia się do danego tematu – jest to w takim razie nauka bardziej pamięciowa, niż taka, która zezwoliłaby nam poznać na czym polega kłopot, lub komplikacja posługiwania się daną konstrukcją. Z tego również powodu wciąż przyzwoiciej wybrać stereotypowe jestemkontent.pl, tym bardziej, że dużo z nich będzie dostępnych w przyciągającej szerokiej ofercie cenowej, na przykład ze względu na sezon letni.

