Jakikolwiek sprzęt na którym trzeba pracować może odznaczać się minusami oraz niezmiernie atrakcyjnymi zaletami. Jak najczęściej wady są odpychające, tudzież przyciągają nas ich zalety. Kasy fiskalne www bezsprzecznie przynależą do tego typu urządzeń. Wypada przyznać, że ich użytkowanie sprawia również dużo trudu jak i przyjemności. Na pewno do rozkosznych można zakwalifikować szybkość wprowadzania danych. Tutaj kasy fiskalne – obowiązki użytkującego kasy fiskalne są z pewnością znaczną wygodą dla ekspedientów. Z łatwością można wprowadzić wszelkie potrzebne kody itp. Defektem może być dość długi okres nauki. Nie od razu można rozpocząć pracować na takiej maszynie, ze względu na zawiłości kodów kreskowych, innych kodów, które powinny być prawidłowo zaprezentowane. Wadą może być też wielkość kas, bo są takie, których raczej nie wolno od tak przenosić, by zeskanować taki kod kreskowy, który nam się podoba – tu. Aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że są wyjątkowe kasy, przenośne, jakie są absolutnym przeciwieństwem tych wadliwych poprzedników urządzeń fiskalnych.

