serwis Porady-IT.pl to miejsce, w którym każdy przyszły developer www, znajdzie wszechstronny kurs programowania w PHP, wiedzę z zakresu webmasteringu oraz praktyczne skrypty dla kreatywnych developerów stron. Zobacz koniecznie: Symfony i Projekty i Case Studies.
To portal, która integruje teorię z praktyką i pozwala Ci krok po kroku wejść na ekspercki poziom w świecie programowania PHP i webmasteringu.
Aktualny kurs PHP dla ambitnych twórców stron
Hasło portalu „Nowoczesny kurs PHP i webmasteringu ze skryptami” nie jest gołym napisem w nagłówku, ale konkretną obietnicą.
Na tym serwisie znajdziesz:
-
fundamenty języka PHP – od typów danych, przez pętle, aż po sesje i ciasteczka,
-
zadania do wykonania, które pokazują jak wykorzystać PHP w praktyce,
-
moduły dla średniozaawansowanych, w których poznasz OOP w PHP, pracę z bazami danych MySQL oraz zabezpieczanie skryptów.
Każdy rozdział jest tłumaczony przystępnie, dzięki czemu da radę ktoś, kto dopiero zaczyna, a osoba bardziej doświadczona znajdzie pogłębienie znajomych zagadnień.
Praktyczny webmastering dla XXI wieku
Porady-IT.pl to nie tylko gołe skrypty, ale również całościowe spojrzenie na tworzenie stron.
W artykułach poświęconych projektowaniu serwisów znajdziesz m.in.:
-
praktyczne zastosowania HTML5,
-
stylowanie z CSS,
-
wprowadzenie do JavaScript,
-
przyspieszanie stron,
-
przyjazny kod dla wyszukiwarek,
-
konfigurację hostingu.
Dzięki temu nasz portal staje się kompletnym kompendium dla webmasterów, którzy chcą opanować całą ścieżkę tworzenia serwisu.
Praktyczne rozwiązania do skopiowania i użycia
Jednym z najmocniejszych punktów Porady-IT.pl są przykładowe skrypty dla nowoczesnych webmasterów.
Znajdziesz tu m.in.:
-
skrypty do obsługi formularzy kontaktowych,
-
mechanizmy autoryzacji użytkowników,
-
panele administracyjne,
-
skrypty wyszukiwania,
-
automatyzacje zadań.
Każdy fragment kodu jest opatrzony komentarzami, tak abyś mógł zrozumieć działanie i rozbudowywać go do swojego projektu.
Dla osób zabieganych to idealne rozwiązanie: zamiast ciągle wymyślać koło na nowo, możesz opierać się na sprawdzonych schematach.
Do kogo kierowany jest serwis?
Serwis Porady-IT powstała z myślą o:
-
początkujących webmasterach,
-
studentach informatyki,
-
osobach pracujących na zlecenia,
-
przedsiębiorcach, którzy chcą samodzielnie ogarniać swoją stronę,
-
pasjonatach IT, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności.
Jeśli planujesz karierę webmastera, a jednocześnie cenisz konkrety, to ta strona jest dokładnie dla Ciebie.
Dlaczego właśnie ten kurs PHP i webmasteringu?
Na tle innych serwisów Porady-IT.pl wyróżnia się:
-
Nastawieniem na realne projekty
Zamiast szczegółów, które niewiele wnoszą, dostajesz konkretne case’y – rozwiązania, które naprawdę przydają się w pracy webmastera.
-
Nowoczesnym podejściem
PHP i świat WWW zmieniają się w błyskawicznym tempie. Na tej stronie stawiamy na nowoczesne rozwiązania: RWD, bezpieczne logowanie, optymalizacja kodu.
-
Zrozumiałymi wyjaśnieniami
Zamiast technicznego żargonu, znajdziesz tutaj ludzkie tłumaczenia. Nawet bardziej zaawansowane tematy są ilustrowane krok po kroku.
-
Możliwością nauki we własnym tempie
Możesz przerabiać kurs od początku do końca, ale możesz też wracać do konkretnych artykułów i skryptów, gdy napotkasz problem w kodzie.
Struktura treści: kurs, poradniki, skrypty
Po wejściu na Porady-IT.pl trafisz na czytelne kategorie, która przyspiesza dotarcie do potrzebnych materiałów.
Wśród obszarów znajdziesz m.in.:
-
Nauka PHP od podstaw – kolejność artykułów, który prowadzi Cię od zera do tworzenia własnych aplikacji,
-
Tworzenie stron – poradniki o HTML, CSS, JS,
-
Gotowe rozwiązania – bazę gotowych fragmentów kodu, którą możesz filtrować wg zastosowania.
Dodatkowo pojawiają się poradniki inspiracyjne, które podpowiadają, jak być lepszym webmasterem na co dzień.
Jak wiedza z Porady-IT.pl pomaga w karierze?
Korzystając z tej strony, możesz systematycznie:
-
opanować język PHP,
-
zrobić własne mini-aplikacje,
-
pokazać efekty klientom,
-
wejść na rynek pracy jako junior PHP developer,
-
robić trudniejsze projekty,
-
lepiej kontrolować koszty i jakość wykonania.
Zawartość strony Porady-IT.pl został pomyślany tak, aby z każdym artykułem zyskiwać realną wartość.
Przyjazne podejście i ciągły rozwój serwisu
Ten portal to miejsce, które ciągle się rozwija.
Baza materiałów wciąż rośnie, rozszerzane są istniejące kursy, a materiały są uaktualniane pod kątem bezpieczeństwa i wydajności.
Dzięki temu masz pewność, że wracając na stronę, znajdziesz świeże treści i możesz odkrywać nowe rozwiązania, zamiast opierać się na starzejących się materiałach.
Dlaczego warto zapamiętać adres Porady-IT.pl?
Jeśli szukasz portalu, który realnie pomaga, gdzie:
-
poznasz PHP od podstaw po bardziej zaawansowane projekty,
-
otrzymasz wskazówki od kodu po serwer,
-
masz dostęp do przykładowych rozwiązań,
-
budujesz karierę w IT,
to serwis Porady-IT będzie Twoim punktem startowym i bazą wiedzy.
Kurs PHP, Webmastering i Skrypty dla Nowoczesnych Webmasterów to praktyczna odpowiedź na to, by z hobbysty stać się profesjonalistą.
Wystarczy, że wrócisz tu podczas pracy nad projektem i artykuł po artykule zbudujesz swoją wiedzę jako profesjonalny twórca stron.