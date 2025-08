Gałąź przemysłu elektromaszynowego

Wraz z rozwojem techniki dużo zawodów odchodzi w zapomnienie, albowiem praca, jaką wykonywali ludzie została zastąpiona przez maszyny. Niegdyś, aby wyprodukować stół, szafę lub drzwi, należało udać się do cieśli oraz zamówić wymagane sprzęty. Taki profesjonalista z reguły pracował sam lub ewentualnie korzystał z pomocy swoich uczniów, wobec tego produkcja trwała długo i na zamówienie wypada było mnóstwo czekać. Współcześnie wygląda nieco inaczej. Ale za to meble wykonywane były z litego drewna, które też było adekwatnie przygotowywane. Nie produkowano bubli, by nie narażać się na nieprzychylne opinie społeczności lokalnej. Co poniektórzy cieśle stali się autentycznymi artystami w swoim fachu a ich wyroby zamawiali najmożniejsi mieszkańcy. To naturalnie dzięki temu dużo mebli sprzed wieków – jeżeli tylko nie zostały uszkodzone przez korniki czy też wilgoć – przetrwało do dnia nowoczesnego i osiąga zawrotne ceny. Dzisiaj jest inaczej, cieśla to zawód niszowy, dedykowany dla fanatyków. Produkcję mebli przejęły gigantyczne fabryki wyposażone w najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia. Sprzęty wytwarzane są taśmowo, z różnego rodzaju materiałów drewnopodobnych, jak płyty wiórowe, paździerzowe, MDF i inne.

