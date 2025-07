W jaki sposób zapełnić sobie wolny czas za nieduże pieniądze?

Choć pewnie nie można rzec, że gry są kontrowersyjne, to znaczy raczej nieczęsto przyjęło się mówić, iż gry to najzwyczajniej zło, to jednakże w sumie nie można powiedzieć, iż nie narosło akurat wobec nich dużo mitów. W szczególności można to zauważyć wtedy kiedy w USA jakiś nastolatek zabije szkolnych kolegów. A przecież prawda jest taka, że uzależnienie od gier jest częste, ale zasadniczo uzależnić można się od praktycznie wszystkiego. Ta osoba, która poważnie bierze świat gier i bez nich miałaby wielkie kłopoty z psychiką.

A więc moim zdaniem gry komputerowe w żadnym razie nie są jakimś zagrożeniem dla człowieka. Choć oczywiście trzeba zachować odpowiednią ostrożność! Czyli trzeba chociażby zwracać należytą uwagę na to, aby małe dzieci nie grały w takie gry, które zasadniczo są dla nich szkodliwe. Wszelkiej maści strzelaninki nie są OK dla młodego człowieka, co do tego nie powinien miewać większych wątpliwości żaden gracz. Czyli już tak podsumowując – bez wątpienia gry komputerowe są OK. Najzwyczajniej powinniśmy potrafić z nich korzystać. Zwróć na to większą uwagę.

