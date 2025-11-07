Jak dożyć późnych lat?

Kiedy człowiek wchodzi do apteki może dostrzec dwa zjawiska – są one niezmiernie popularne, a na dodatek pochłaniają spory kawałek naszej wypłaty. A przecież nikt nie powiedział, że częstych wizyt w aptece nie możemy uniknąć… Na przykład fantastycznym rozwiązaniem jest to, aby więcej się ruszać. Gdy zapomnimy o tym, nie powinniśmy rozumować, że po jakimś czasie nie zauważymy skutków ubocznych.

Prawda jest taka, że jeśli wchodzi w grę aktywność fizyczna, bardzo często jesteśmy zbytnio leniwi. A przecież to akurat żadna tajemnica, że ci leniwi ludzie w większości przypadków nie są okazami zdrowia. Akurat odnośnie tego naprawdę nie możemy miewać większych wątpliwości. Należy również walczyć ze zbyt dużymi wydatkami finansowymi na leki za pośrednictwem jedzenia. Na przykład godne sporej uwagi są ryby. Są one smakowite, bardzo pożywne, a jeszcze oprócz tego nie są drogie. Zapewne nie należy dla nikogo mówić, że ryby są również drogie. A więc mocno dbajmy o siebie, a zapewne będziemy wydawali mniej na leki!