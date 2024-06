In den Jahren zwischen 2010 und 2020 berichteten viele große Plattformen von einem Verfall der Preise für Domains. Gleichzeitig erhöhte sich aber das Handelsvolumen auf dem Domainmarkt. Im Jahr 2020 änderte sich die Nachfrage nach Domainnamen enorm. Seitdem sprechen viele Experten weltweit von einem soliden Wachstumsmarkt für Domains. (Quelle: DNJournal) Der Grund für diesen Aufstieg der digitalen Märkte sollte jedem klar sein.

Wie lautet der erste Domainname, der jemals registriert wurde?

Die erste Registrierung fand am 15. März 1985 für die Domain symbolics.com statt. Natürlich gehörten Technologieunternehmen zu den ersten auf dem Domainmarkt. So folgten bald Firmen wie Xerox oder IBM mit ihren eigenen Registrierungen. Bald 40 Jahre später haben alle Branchen und Akteure in jeglichen Lebensbereichen den Wert einer passenden Domain erkannt.