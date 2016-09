Testbericht – The Elder Scrolls V Skyrim

Skyrim ist ein ganz neuer Titel von Bethesda, der erst am 11.11.2011 erschien. Es ist ein mittelalterliches Fantasy Rollenspiel mit einer komplett offenen Welt, die für den Spieler völlig frei begehbar ist. Viele verschiedene und sehr liebevoll in Szene gesetzte Geschichten, von einzelnen Gruppierungen und zahlreichen Nebenmissionen, geben dem Spiel eine besondere Note.

Der Kauf

Da ich die Elder Scrolls Reihe, schon seit Morrowind damals 2002 erschien, mit großer Begeisterung und Spannung verfolge, habe ich mir diesen Titel schon vor einiger Zeit vorbestellt. Weil sich die Entwickler bei dieser Reihe anscheinend gern Geheimnisvoll geben, verrät das Cover wie auch bei den Vorgängern sehr wenig. Das hat den Vorteil, dass die Spannung bis zum erstmaligen Beginn des Spiels erhalten bleibt, da auch die Trailer sehr wenig vom Spiel selbst offenbaren. Der Preis, egal ob auf Pc oder Konsole, ist in jedem Fall angemessen, da man mit diesen Game sehr viel Zeit verbringen kann und es zum mehrmaligen durchspielen einlädt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass sich der Kauf der Collectors Edition nicht lohnt, da diese den Spielinhalt in keiner Weiße beeinflusst und auch sehr kostspielig ist. Was mich gestört hat ist, dass ich 5,5 Gb von Steam downloaden lassen musste, bevor ich dann endlich anfangen konnte es tatsächlich zu spielen. Mir persönlich stellt sich dabei die Frage: Wozu ist die DVD in solch einem Fall eigentlich noch großartig zu gebrauchen?

Charakter

Den Charakter stellt ihr euch wie bei The Elder Scrolls Spielen üblich, selbst zusammen. Es gibt viele verschiedene Rassen und zahlreiche Optionen um das Aussehnen eures Charakters nach belieben zu gestalten. Für jene die mit Skyrim erstmalig ein The Elder Scrolls Game spielen, hier ein paar Beispiele welche Rassen es gibt: Orks, Argonier (Echsenmenschen), Kajith (Katzenmenschen), Dunkelelfen, Waldelfen, Hochelfen und das Kaiservolk. Jeder der Rassen hat unterschiedliche Vor- und Nachteile und ganz spezielle Fähigkeiten. Waldelfen sind beispielsweise sehr Naturverbunden, was ihnen das kontrollieren der Tiere ermöglicht, während Hochelfen sehr stark in der Magie sind. Es gibt geborene Redner und Händler, standhafte Kriegerrassen und natürlich auch Rassen die bestens geeignet sind für das Diebeshandwerk oder die Künste der Magie.

Das Bestimmen der Attribute und Haupt- oder Nebenfertigkeiten wurde dieses mal komplett entfernt, ihr legt nur noch Rasse, Aussehen und Name fest. Der Stufenfortschritt wird nun bei allen Fertigkeiterhöhungen gefördert. Hinzu kommt das Jede Fertigkeit ihren eigenen kleinen Talentbaum besitzt, wodurch von euch favorisierte Fertigkeiten beliebig verbessert werden können. Dies macht Attribute ziemlich überflüssig, sorgt aber auch dafür das ihr letztlich dazu gezwungen seid, euch zu spezialisieren und euch zu entscheiden ob ihr Magier, Krieger oder Dieb werden möchtet. Es besteht übrigens die Möglichkeit die Fähigkeit Schmied sehr schnell und effektiv zu verbessern, indem ihr euren Verdienst in günstige Materialien investiert und somit einfach immer haufenweise Eisendolche oder Lederarmschienen herstellt. Ich habs getestet und würde euch dringenst davon abraten. Ich hatte letztlich Fähigkeiten des Kampfes, wie Einhandwaffen, Blocken und Schwere Rüstung erst auf 40 bis 50, aber Schmiedekunst schon auf 100. Dadurch hatte ich Stufe 32, was stärkere Gegner und Monster in der Spielwelt generiert, für die meine Kampffähigkeiten dann einfach zu niedrig waren. So kam es bei mir zu Stande, dass einige Aufgaben schon im Adepten Schwierigkeitsgrad (Normal) sehr problematisch zu bewältigen waren. Daher ist es ratsam, die Fertigkeit Schmiedekunst dosiert zu verbessern, immer wenn man merkt, dass die aktuelle Ausrüstung einfach nicht mehr mithalten kann.

Grafik und Landschaftgestaltung

Die Grafik ist typisch aus dem Hause Bethesda Game Studios, man sieht sehr deutlich, dass die Entwickler sich im wesentlichen mehr auf Personen und deren Ausrüstung konzentrieren. Bis auf ein paar Details in der Landschaft und einigen Grafikbugs gibt es aber nicht viel an der Grafik auszusetzten. Da es noch eine komplett ungepatchte Version ist, sollte man noch nicht zu viel erwarten. Fans dieser Reihe oder von Open World Rpgs allgemein sollte das aber nicht weiter stören, da Story, Entwicklungssystem und Kampfsystem sehr viel wichtiger sind. Die Landschaft ist mit vielen Gebirgen und Schneegebieten durchzogen und bietet daher leider nicht gerade sehr viel Abwechslung. Dafür gibt es aber recht viele Städte und Dörfer, die auch sehr unterschiedliche und schön anzusehende Architektur aufweisen. Und eine große Besserung zu den Vorgänger ist, dass die Höhlen, Festungen und anderen Ortschafften sehr viel Abwechslungsreicher aufgebaut sind.

Spielinhalt

Die Story fängt erstmal so an, dass ihr wiedermal ein Gefangener seid. Mit einigen anderen Kriegsgefangenen wacht ihr zu Beginn des Spiels auf einer Kutsche auf, die euch zum Richtblock befördern soll. Nach einem kurzen Gespräch der Mitgefangen, kommt ihr in eurem Bestimmungsort Helgen an und sollt dort Hingerichtet werden. Die Frage wer ihr seid und woher hier stammt führt euch in das Menü in dem ihr euren Charakter zusammen stellt. Eure Hinrichtung wird glücklicherweise von einem Drachen unterbrochen, der euch somit auch die Chance zur Flucht ermöglicht. Bei der Flucht könnt ihr euch auch erstmals für eine der großen Fraktionen entscheiden, entweder geht ihr mit einem Kaiserlichen Soldaten oder aber mit einem Soldaten der Sturmmäntel. Diese Entscheidung hat aber keinen Einfluss auf spätere Geschehnisse. Zur Erklärung die Sturmmäntel sind größtenteils Nord die der Meinung sind das das Land Himmelsrand den Nord gehört. Und die Kaiserliche Armee ist quasi eine Art Besatzungsmacht.

Aus dem Gefängnis entkommen, werdet ihr sofort in die Welt geworfen und dürft euren Weg frei wählen. Im Gegensatz zu den Vorgänger Spielen ist es jedoch hier gelungen, dass der Spieler seinen Spielspass und die Quests nicht lange suchen muss. Ich muss sagen das ich bei der Verfolgung von Quests eigentlich immer mehr und mehr Quests gefunden und bekommen habe, wodurch ich im Grunde kaum noch hinter her gekommen bin diese dann zu erfüllen. Diese regelrechte Bombardierung mit Quests löscht den großen Kritikpunkt von Open Wolrd RPGs, dass der Spielspass immer erst gesucht werden muss, komplett aus diesem Titel. Weitere große Besserungen sind meiner Meinung nach das Skillsystem, wie ich es schon bei Charakter beschrieben habe und die schier endlose Spannung die in vielen Quests auch abseits der Hauptstory vorhanden ist. Nicht nur die Hauptgeschichte sondern auch die Gildenaufträge und einige kleine Quest, wie die der Deadra Fürsten, sind sehr gut in Szene gesetzt. Ich habe ja so einiges erwartet von dem nächsten Teil von The Elder Scrolls, aber dieser Titel hat meine Erwartungen sogar noch übertroffen. Dieser sehr epische Titel beweist das Bethesda Game Studios im Gegensatz zu vielen anderen Entwicklern, fähig ist immer noch einen drauf zu setzten und ihre Spiele immer wieder von Game zu Game zu verbessern. Für alle RPG Spieler und Leute die in das Genre reinschauen wollen oder aber Leute die vielleicht sogar noch an dem Genre zweifeln, unbedingt kaufen, zocken, staunen!

Hier seht ihr den Anfang des Spiels. Natürlich alles InGame-Szenen.

