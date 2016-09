Need for Speed: The Run (Vorab)

Spontan im GameShop meines Vertrauens gesehen und einfach mal mitgenommen.

Installiert,

und gestartet.

Gleich zu Beginn des Spieles bemerkt ihr dass sich einige Neuerungen im neuen Teil von Need for Speed befinden. Ihr wacht gefesselt in einem Porsche auf, der sich geradewegs nach unten in eine Autopresse bewegt und müsst euch mit einigen angezeigten Tastenflogen befreien. Da Need for Speed aber nun ein Rennspiel ist, steigt ihr gleich als nächstes in einen schicken teuren Wagen und flieht vor euren Verfolgern.

Mein erster Eindruck nach ca. 30 Minuten Spielzeit? Ich bin sofort fasziniert von diesem Spiel!

Sehr starke Grafik, schöne Landschafften und ein Atem beraubendes Spielfeeling, welches einen sofort in seinen Bann zieht.

Auch Lust auf das neue Need for Speed – The Run?